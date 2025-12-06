Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 6/12/2025 - XSLA 6/12

XSLA 6/12. Kết quả xổ số Long An hôm nay 6/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An. Kết quả XSLA 6/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSLA 6/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 6/12/2025 - XS đài Long An thứ Bảy ngày 6/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSLA

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Long An gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé trúng 5 số sau cùng theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào (trừ hàng trăm nghìn) so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Xổ số miền Nam có đài TP.HCM, Đồng Tháp và Cà Mau thực hiện quay thưởng.

- Thứ 3: Xổ số miền Nam có đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu thực hiện quay thưởng.

- Thứ 4: Xổ số miền Nam do đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai thực hiện quay thưởng.

- Thứ 5: Xổ số miền Nam do đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang thực hiện quay thưởng.

- Thứ 6: Xổ số miền Nam do đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long thực hiện quay thưởng.

- Thứ 7: Xổ số miền Nam có đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM thực hiện quay thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam có đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang thực hiện quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Long An hôm nay 6/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.