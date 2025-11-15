Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 15/11/2025 - XSLA 15/11

XSLA 15/11. Kết quả xổ số Long An hôm nay 15/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An. Kết quả XSLA 15/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSLA 15/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 15/11/2025 - XS đài Long An thứ Bảy ngày 15/11/2025

Xem lại KQXS Long An các kỳ quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSLA 8/11, kết quả xổ số Long An thứ Bảy ngày 8/11/2025

XSLA 8/11, kết quả xổ số Long An hôm nay 8/11/2025.

- XSLA 1/11/2025

XSLA 1/11, kết quả xổ số Long An ngày 1/11/2025.

- XSLA 25/10/2025

XSLA 25/10, kết quả xổ số Long An ngày 25/10/2025.

- XSLA 18/10/2025

XSLA 18/10, kết quả xổ số Long An ngày 18/10/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá thời hạn này, vé số trúng sẽ không được nhận tiền thưởng.

- Vé trúng chỉ lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng nhiều hạng giải thì người trúng thưởng được lĩnh tất cả giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận tiền thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN có đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Thứ 3: XSMN do đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- Thứ 4: XSMN do đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai quay số mở thưởng.

- Thứ 5: XSMN do đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang quay số mở thưởng.

- Thứ 6: XSMN do đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- Thứ 7: XSMN do đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt quay số mở thưởng.

