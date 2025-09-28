Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 28/9/2025 - XSKG 28/9

XSKG 28/9. Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 28/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả XSKG 28/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKG 28/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 28/9/2025 - XS đài Kiên Giang Chủ nhật ngày 28/9/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải giữ còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng thưởng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay thưởng. Quá 30 ngày quy định, các vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải khác nhau thì người trúng thưởng sẽ được lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai có đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay thưởng.

- XSMN thứ Ba do đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre mở thưởng.

- XSMN thứ Tư do đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng mở thưởng.

- XSMN thứ Năm do đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu có đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy có đài TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang và Long An mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật có đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt mở thưởng.

