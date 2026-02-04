Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 4/2/2026 - XSDNA 4/2

XSDNA 4/2. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 4/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 4/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 4/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 4/2/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 4/2/2026

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không có vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 30 ngày tính từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày quy định, vé trúng thưởng sẽ không được lĩnh thưởng.

- Vé số trúng chỉ lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ tất cả giá trị các giải thưởng trúng.

- Nếu người trúng thưởng do nguyên nhân khách quan không thể đến nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để nhận thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 có đài Phú Yên, Huế sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 có đài Quảng Nam và Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 có đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 do đài Gia Lai và Ninh Thuận quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 do đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 4/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.