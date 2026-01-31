Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 31/1/2026 - XSDNA 31/1

XSDNA 31/1. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 31/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 31/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 31/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 31/1/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Bảy ngày 31/1/2026

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng thưởng là 30 ngày tính từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn quy định, vé số trúng sẽ không được lĩnh tiền thưởng.

- Vé trúng chỉ lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ tất cả giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng do nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để lĩnh thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 có đài Phú Yên, Huế sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 3 có đài Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 có đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 gồm có đài Gia Lai, Ninh Thuận sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 do đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế sẽ quay số mở thưởng.

