Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 24/1/2026 - XSDNA 24/1

XSDNA 24/1. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 24/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 24/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 24/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 24/1/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Bảy ngày 24/1/2026

Quy định cần biết

- Vé trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 30 ngày, tính từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày quy định, vé trúng sẽ không được nhận tiền thưởng.

- Vé trúng thưởng có giá trị lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Nếu vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tất cả giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng do nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 gồm có đài Phú Yên và Huế sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 gồm có đài Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 gồm có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 do đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 gồm có đài Gia Lai, Ninh Thuận sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 do đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Huế, Kon Tum quay số mở thưởng.

