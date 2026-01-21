Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 21/1/2026 - XSDNA 21/1

XSDNA 21/1. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 21/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 21/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 21/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 21/1/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 21/1/2026

Quy định cần biết

- Vé trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 30 ngày, tính từ ngày công ty công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn quy định, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

- Vé trúng có giá trị nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ tất cả giá trị các giải trúng.

- Nếu người trúng thưởng do nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 gồm có đài Phú Yên và Huế quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 gồm có đài Quảng Nam, Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 gồm có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 do đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 gồm có đài Gia Lai và Ninh Thuận sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 do đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum quay số mở thưởng.

