Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 30/8/2025 - XSDNA 30/8

XSDNA 30/8. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 30/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng. Kết quả XSDNA 30/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 30/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 30/8/2025 - Xổ số Đà Nẵng thứ Bảy ngày 30/8/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng có thời hạn lĩnh tiền thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả trúng thưởng. Sau thời hạn 30 ngày, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng

Công ty xổ số kiến thiết sẽ thanh toán tiền thưởng chậm nhất là 5 ngày kể từ khi nhận được đề nghị lĩnh thưởng của người trúng thưởng.

Đối với các trường hợp có tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 quay thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- Xổ số miền Trung thứ 3 quay thưởng tại đài Đắk Lắk và Quảng Nam.

- Xổ số miền Trung thứ 4 quay thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- Xổ số miền Trung thứ 5 quay thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- Xổ số miền Trung thứ 6 quay thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- Xổ số miền Trung thứ 7 quay thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật quay thưởng tại đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 30/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.