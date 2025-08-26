Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 27/8/2025 - XSDNA 27/8

XSDNA 27/8. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 27/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng. Kết quả XSDNA 27/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 27/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 27/8/2025 - Xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 27/8/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng có thời hạn lĩnh tiền thưởng là 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày, vé số trúng thưởng không còn giá trị nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng của người trúng thưởng. Nếu có tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có quyết định chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 quay số mở thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- XSMT thứ 3 quay số mở thưởng tại đài Đắk Lắk và Quảng Nam.

- XSMT thứ 4 quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- XSMT thứ 5 quay số mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- XSMT thứ 6 quay số mở thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- XSMT thứ 7 quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi.

- XSMT Chủ nhật quay số mở thưởng tại đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 27/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.