Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 20/8/2025 - XSDNA 20/8

XSDNA 20/8. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 20/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng. Kết quả XSDNA 20/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 20/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 20/8/2025 - Xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 20/8/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Sau thời hạn 30 ngày, vé số trúng sẽ không còn giá trị nhận thưởng. Do đó, người có vé số trúng cần lưu ý về thời hạn này để lĩnh thưởng theo quy định.

Thời gian trả thưởng

Công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành trả thưởng cho người trúng chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng. Nếu có tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có quyết định cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: Kết quả XSMT quay thưởng tại đài Phú Yên, Huế.

- Thứ 3: Kết quả XSMT quay thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- Thứ 4: Kết quả XSMT quay thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

- Thứ 5: Kết quả XSMT quay thưởng tại đài Quảng Trị, Bình Định và Quảng Bình.

- Thứ 6: Kết quả XSMT quay thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- Thứ 7: Kết quả XSMT quay thưởng tại đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông.

- Chủ nhật: Kết quả XSMT quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum.

