Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 23/8/2025 - Trực tiếp XSDNA 23/8

XSDNA 23/8. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 23/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng. Kết quả XSDNA 23/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 23/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 23/8/2025 - Xổ số Đà Nẵng thứ Bảy ngày 23/8/2025

Xem lại kết quả XSDNA các ngày quay thưởng trước

- XSDNA 20/8, kết quả xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 20/8/2025

XSDNA 20/8, kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 20/8/2025.

- XSDNA 16/8/2025

XSDNA 16/8, kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 16/8/2025.

- XSDNA 13/8/2025

XSDNA 13/8, kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 13/8/2025.

- XSDNA 9/8/2025

XSDNA 9/8, kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 9/8/2025.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng thưởng có thời hạn lĩnh tiền thưởng là 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay số mở thưởng. Nếu để quá thời hạn quy định, vé số trúng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người trúng thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng. Nếu có tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có quyết định chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 sẽ quay thưởng tại đài Huế, Phú Yên.

- XSMT thứ 3 sẽ quay thưởng tại đài Quảng Nam, Đắk Lắk.

- XSMT thứ 4 sẽ quay thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- XSMT thứ 5 sẽ quay thưởng tại đài Quảng Trị, Bình Định và Quảng Bình.

- XSMT thứ 6 sẽ quay thưởng tại đài Gia Lai, Ninh Thuận.

- XSMT thứ 7 sẽ quay thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông.

- XSMT Chủ nhật sẽ quay thưởng tại đài Huế, Kon Tum và Khánh Hòa.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 23/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.