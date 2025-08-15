XSDNA 16/8. Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 16/8/2025 lúc 17h15 nhanh và chính xác nhất trên VTC News. Kết quả XSDNA 16/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 16/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 16/8/2025 - Xổ số Đà Nẵng thứ Bảy ngày 16/8/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng có thời hạn nhận thưởng là 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Sau thời hạn quy định, vé số trúng thưởng không còn giá trị nhận thưởng. Do đó, người có vé số trúng cần lưu ý về thời hạn này để đến công ty XSKT hoặc các đại lý vé số lĩnh thưởng theo quy định.

Thời gian trả thưởng

Công ty xổ số kiến thiết sẽ trả thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng của người trúng thưởng. Nếu có tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT quay thưởng tại đài Phú Yên, Huế.

- Thứ 3: XSMT mở thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- Thứ 4: Xổ số miền Trung tổ chức quay thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

- Thứ 5: XSMT quay thưởng tại đài Quảng Trị, Bình Định và Quảng Bình.

- Thứ 6: XSMT quay thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- Thứ 7: XSMT quay thưởng tại đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông.

- Chủ nhật: XSMT quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 16/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.