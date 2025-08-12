XSDNA 13/8. Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 13/8/2025 lúc 17h15 nhanh và chính xác nhất trên VTC News. Kết quả XSDNA 13/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 13/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 13/8/2025 - Xổ số đài Đà Nẵng thứ 4 ngày 13/8/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng có thời hạn nhận thưởng tối đa là 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn này, những vé số trúng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

Thời gian trả thưởng

Công ty xổ số kiến thiết sẽ trả thưởng chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng của người trúng thưởng. Nếu xảy ra tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có quyết định chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: Đài Phú Yên, Huế tổ chức quay thưởng.

- Thứ 3: Đài Quảng Nam và Đắk Lắk tổ chức quay thưởng.

- Thứ 4: Xổ số miền Trung sẽ quay thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- Thứ 5: Xổ số miền Trung sẽ quay thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- Thứ 6: Do đài Ninh Thuận, Gia Lai quay thưởng.

- Thứ 7: Xổ số miền Trung sẽ quay thưởng tại đài Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đà Nẵng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung sẽ quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 13/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.