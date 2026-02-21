Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 21/2/2026 - XSDNA 21/2

XSDNA 21/2. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 21/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 21/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 21/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 21/2/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Bảy ngày 21/2/2026

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không bị rách, không chắp vá, không tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá 30 ngày, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

- Vé trúng chỉ lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị các giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị của tất cả các giải trúng.

- Người trúng thưởng do nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì được phép uỷ quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai do 2 đài là Huế và Phú Yên sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba do 2 đài là Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư do 2 đài là Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm do 3 đài là Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu do 2 đài là Ninh Thuận và Gia Lai sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy do 3 đài là Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do 3 đài là Huế, Kon Tum và Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

