Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 18/2/2026 - XSDNA 18/2

XSDNA 18/2. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 18/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 18/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 18/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 18/2/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 18/2/2026

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không bị rách, không chắp vá, không được tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé trúng thưởng có giá trị lĩnh thưởng theo quy định là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá 30 ngày, vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

- Vé số trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị các giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tất cả giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan (đau ốm, bệnh tật, đi công tác xa,..) không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được phép uỷ quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do 2 đài là Huế và Phú Yên sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do 2 đài là Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Tư do 2 đài là Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do 3 đài là Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do 2 đài là Ninh Thuận và Gia Lai sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do 3 đài là Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do 3 đài là Huế, Kon Tum và Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

