Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 7/2/2026 - XSDNA 7/2

XSDNA 7/2. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 7/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 7/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 7/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 7/2/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Bảy ngày 7/2/2026

Quy định cần biết

- Vé trúng phải đảm bảo còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không có vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng theo quy định là 30 ngày kể từ ngày có kết quả quay thưởng. Sau thời hạn 30 ngày, vé trúng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng chỉ được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị các giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé số trúng nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ tất cả giá trị các giải thưởng trúng.

- Nếu người trúng thưởng không thể trực tiếp đến nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để nhận thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai do đài Phú Yên và Huế sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba có đài Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư có đài Đà Nẵng và Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm có đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu do đài Gia Lai và Ninh Thuận sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy do đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Huế, Kon Tum sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 7/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.