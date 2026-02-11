Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 11/2/2026 - XSDNA 11/2

XSDNA 11/2. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 11/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 11/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 11/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 11/2/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 11/2/2026

Quy định cần biết

- Vé trúng phải đảm bảo còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không có vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng theo quy định là 30 ngày tính từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Sau thời hạn 30 ngày, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé trúng chỉ được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị các giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ tất cả giá trị các giải trúng.

- Nếu người trúng thưởng do nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do đài Phú Yên và Huế sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm có đài Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm có đài Khánh Hòa, Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do đài Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do đài Gia Lai và Ninh Thuận sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Huế, Kon Tum sẽ quay số mở thưởng.

