Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 14/2/2026 - XSDNA 14/2

XSDNA 14/2. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 14/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 14/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 14/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 14/2/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Bảy ngày 14/2/2026

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không bị rách, không chắp vá, không có vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có giá trị lĩnh thưởng theo quy định là 30 ngày kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày quy định, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị các giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tất cả giá trị các giải trúng.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để lĩnh thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm có đài Phú Yên và Huế sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm có đài Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm có đài Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm có đài Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm có đài Gia Lai và Ninh Thuận sẽ sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm có đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông sẽ mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm có đài Khánh Hòa, Huế, Kon Tum sẽ mở thưởng.

