Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 9/11/2025 - XSDL 9/11

XSDL 9/11. Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 9/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng. Kết quả XSDL 9/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDL 9/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 9/11/2025 - XS đài Đà Lạt Chủ nhật ngày 9/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDL

Cơ cấu giải thưởng xổ số Đà Lạt cho loại vé 6 chữ số, mệnh giá 10.000 đồng như sau:

- 1 giải đặc biệt: Trùng khớp 6 số với kết quả công bố, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- 10 giải nhất: Trùng khớp 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- 10 giải nhì: Trùng khớp 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- 20 giải ba: Trùng khớp 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- 70 giải tư: Trùng khớp 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- 100 giải năm: Trùng khớp 4 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- 300 giải sáu: Trùng khớp 4 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- 1.000 giải bảy: Trùng khớp 3 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- 10.000 giải tám: Trùng khớp 2 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải có giá trị 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp.

- Thứ 3: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre.

- Thứ 4: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.

- Thứ 5: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang.

- Thứ 6: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long.

- Thứ 7: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM.

- Chủ nhật: XSMN thực hiện quay thưởng Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 9/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.