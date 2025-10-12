Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 12/10/2025 - XSDL 12/10

XSDL 12/10. Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 12/10/2025 được mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng. Kết quả XSDL 12/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDL 12/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 12/10/2025 - XS đài Đà Lạt Chủ nhật ngày 12/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDL

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đà Lạt gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải duy nhất, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho các vé trúng 5 số sau cùng so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: giá trị mỗi giải là 6 triệu đồng, cho những vé chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt 6 số (ngoại trừ vé sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 sẽ mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- XSMN thứ 3 sẽ mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre.

- XSMN thứ 4 sẽ mở thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- XSMN thứ 5 sẽ mở thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang.

- XSMN thứ 6 sẽ mở thưởng tại đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long.

- XSMN thứ 7 sẽ mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật do đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 12/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.