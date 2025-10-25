Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 26/10/2025 - XSDL 26/10

XSDL 26/10. Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 26/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng. Kết quả XSDL 26/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDL 26/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 26/10/2025 - XS đài Đà Lạt Chủ nhật ngày 26/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDL

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đà Lạt gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trúng 5 chữ số cuối so với giải đặc biệt (tức chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải được 6 triệu đồng, cho vé chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Xổ số miền Nam quay số mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- Thứ 3: Xổ số miền Nam quay số mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre.

- Thứ 4: Xổ số miền Nam quay số mở thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ 5: Xổ số miền Nam quay số mở thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang.

- Thứ 6: Xổ số miền Nam quay số mở thưởng tại đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long.

- Thứ 7: Xổ số miền Nam quay số mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam quay số mở thưởng Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 26/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.