Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 2/11/2025 - XSDL 2/11

XSDL 2/11. Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 2/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng. Kết quả XSDL 2/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDL 2/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 2/11/2025 - XS đài Đà Lạt Chủ nhật ngày 2/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDL

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đà Lạt gồm các hạng giải sau:

- 1 giải đặc biệt: giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng, cho vé trúng 6 số với kết quả công bố.

- 10 giải nhất: trị giá 30 triệu đồng/giải, cho vé trúng 5 số với kết quả công bố.

- 10 giải nhì: trị giá 15 triệu đồng/giải, cho vé trúng 5 số với kết quả công bố.

- 20 giải ba: trị giá 10 triệu đồng/giải, cho vé trúng 5 số với kết quả công bố.

- 70 giải tư: trị giá 3 triệu đồng/giải, cho vé trúng 5 số với kết quả công bố.

- 100 giải năm: trị giá 1 triệu đồng/giải, cho vé trúng 4 số với kết quả công bố.

- 300 giải sáu: trị giá 400 nghìn đồng/giải, cho vé trúng 4 số với kết quả công bố.

- 1.000 giải bảy: trị giá 200 nghìn đồng/giải, cho vé trúng 3 số với kết quả công bố.

- 10.000 giải tám: trị giá 100 nghìn đồng/giải, cho vé trúng 2 số với kết quả công bố.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho những vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải có giá trị 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải được 6 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ vé đã giải phụ đặc biệt).

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- Thứ 3: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre.

- Thứ 4: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ 5: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang.

- Thứ 6: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long.

- Thứ 7: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- Chủ nhật: XSMN thực hiện quay thưởng Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 2/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.