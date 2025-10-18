Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 19/10/2025 - XSDL 19/10

XSDL 19/10. Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 19/10/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng. Kết quả XSDL 19/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDL 19/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 19/10/2025 - XS đài Đà Lạt Chủ nhật ngày 19/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDL

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đà Lạt gồm các giải như sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải duy nhất, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trúng 5 số cuối so với giải đặc biệt (tức chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt 6 số (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- XSMN thứ 3 được mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre.

- XSMN thứ 4 được mở thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- XSMN thứ 5 được mở thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang.

- XSMN thứ 6 được mở thưởng tại đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long.

- XSMN thứ 7 được mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật do đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 19/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.