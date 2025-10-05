Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 5/10/2025 - XSDL 5/10

XSDL 5/10. Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 5/10/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng. Kết quả XSDL 5/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDL 5/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 5/10/2025 - XS đài Đà Lạt Chủ nhật ngày 5/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDL

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đà Lạt gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng mỗi giải

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải trúng 50 triệu đồng, cho các vé trúng 5 số sau cùng so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: cho các vé trúng số đầu tiên và chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 sẽ mở thưởng tại đài TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp.

- XSMN thứ 3 sẽ mở thưởng tại đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- XSMN thứ 4 sẽ mở thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng.

- XSMN thứ 5 sẽ mở thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang.

- XSMN thứ 6 sẽ mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.

- XSMN thứ 7 sẽ mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM, Long An.

- XSMN Chủ nhật sẽ mở thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 5/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.