Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 16/11/2025 - XSDL 16/11

XSDL 16/11. Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 16/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng. Kết quả XSDL 16/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDL 16/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 16/11/2025 - XS đài Đà Lạt Chủ nhật ngày 16/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDL

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đà Lạt gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Trúng 5 số sau cùng theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Những vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN quay số mở thưởng tại đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp.

- Thứ 3: XSMN quay số mở thưởng tại đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre.

- Thứ 4: XSMN quay số mở thưởng tại đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.

- Thứ 5: XSMN quay số mở thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang.

- Thứ 6: XSMN quay số mở thưởng tại đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long.

- Thứ 7: XSMN quay số mở thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM.

- Chủ nhật: XSMN sẽ quay số mở thưởng tại đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 16/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.