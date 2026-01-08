Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 8/1/2026 - XSAG 8/1

XSAG 8/1. Kết quả xổ số An Giang hôm nay 8/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSAG 8/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSAG 8/1 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 8/1/2026 - Xổ số An Giang ngày 8/1/2026

Xem lại kết quả XSAG các ngày quay thưởng gần đây nhất

- XSAG 1/1, kết quả xổ số An Giang thứ Năm ngày 1/1/2026

XSAG 1/1, kết quả xổ số An Giang ngày 1/1/2026.

- XSAG 25/12/2025

XSAG 25/12, kết quả xổ số An Giang ngày 25/12/2025.

- XSAG 18/12/2025

XSAG 18/12, kết quả xổ số An Giang ngày 18/12/2025.

- XSAG 11/12/2025

XSAG 11/12, kết quả xổ số An Giang ngày 11/12/2025.

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải giữ còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá 30 ngày quy định, vé trúng sẽ không được đổi thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo yêu cầu người nhận thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ tất cả giá trị giải thưởng trúng.

- Người trúng thưởng không thể lĩnh thưởng vì nguyên nhân khách quan thì được ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Xổ số miền Nam do Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM mở thưởng.

- Thứ 3: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- Thứ 4: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng sẽ mở thưởng.

- Thứ 5: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh sẽ mở thưởng.

- Thứ 6: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương sẽ mở thưởng.

- Thứ 7: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM mở thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam do Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng sẽ mở thưởng.

