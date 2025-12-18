Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 18/12/2025 - XSAG 18/12

XSAG 18/12. Kết quả xổ số An Giang hôm nay 18/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSAG 18/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSAG 18/12 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 18/12/2025 - Xổ số An Giang ngày 18/12/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ còn nguyên hình, nguyên khổ, không bị rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng thưởng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, tính từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá thời hạn này, vé số trúng thưởng không được nhận thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt theo yêu cầu người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị của tất cả các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng mở thưởng.

