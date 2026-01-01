Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 1/1/2026 - XSAG 1/1

XSAG 1/1. Kết quả xổ số An Giang hôm nay 1/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSAG 1/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSAG 1/1 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 1/1/2026 - Xổ số An Giang thứ Năm ngày 1/1/2026

- XSAG 25/12, kết quả xổ số An Giang thứ Năm ngày 25/12/2025

XSAG 25/12, kết quả xổ số An Giang hôm nay 25/12/2025.

- XSAG 18/12/2025

XSAG 18/12, kết quả xổ số An Giang ngày 18/12/2025.

- XSAG 11/12/2025

XSAG 11/12, kết quả xổ số An Giang ngày 11/12/2025.

- XSAG 4/12/2025

XSAG 4/12, kết quả xổ số An Giang ngày 4/12/2025.

Quy định cần biết

- Vé trúng phải giữ còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn quy định, vé trúng sẽ không được đổi thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt theo yêu cầu người nhận thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng được lĩnh đủ tất cả giá trị giải thưởng trúng.

- Người trúng thưởng không thể lĩnh thưởng vì nguyên nhân khách quan thì được phép ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau mở thưởng.

- XSMN thứ 3 do Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 4 do Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 5 do Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận mở thưởng.

- XSMN thứ 6 do Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 7 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM, Long An mở thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng sẽ mở thưởng.

