Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 25/12/2025 - XSAG 25/12

XSAG 25/12. Kết quả xổ số An Giang hôm nay 25/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSAG 25/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSAG 25/12 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 25/12/2025 - Xổ số An Giang ngày 25/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSAG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số An Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trùng 6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (trùng 5 số): 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (trùng 5 số): 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (trùng 4 số): 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trùng 4 số): 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (trùng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (trùng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ khác một chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba do Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư do Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm do Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu do Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số An Giang hôm nay 25/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.