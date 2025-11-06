Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 6/11/2025 - XSAG 6/11

XSAG 6/11. Kết quả xổ số An Giang hôm nay 6/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang. Kết quả XSAG 6/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSAG 6/11 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 6/11/2025 - XS đài An Giang thứ Năm ngày 6/11/2025

Xem thêm KQXS An Giang các kỳ quay thưởng trước

- XSAG 30/10, kết quả xổ số An Giang thứ Năm ngày 30/10/2025

XSAG 30/10, kết quả xổ số An Giang ngày 30/10/2025.

- XSAG 23/10/2025

XSAG 23/10, kết quả xổ số An Giang ngày 23/10/2025.

- XSAG 16/10/2025

XSAG 16/10, kết quả xổ số An Giang ngày 16/10/2025.

- XSAG 9/10/2025

XSAG 9/10, kết quả xổ số An Giang ngày 9/10/2025.

Quy định cần biết

- Vé trúng cần giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày mở thưởng trên tờ vé số. Quá 30 ngày quy định, vé trúng thưởng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần duy nhất bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thưởng thay.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 thực hiện quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- XSMN thứ 3 thực hiện quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu.

- XSMN thứ 4 thực hiện quay thưởng tại đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai.

- XSMN thứ 5 thực hiện quay thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang.

- XSMN thứ 6 thực hiện quay thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh.

- XSMN thứ 7 thực hiện quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật thực hiện quay thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt.

Theo dõi kết quả xổ số An Giang hôm nay 6/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.