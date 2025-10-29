Kết quả xổ số An Giang hôm nay 30/10/2025 - XSAG 30/10

XSAG 30/10. Kết quả xổ số An Giang hôm nay 30/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang. Kết quả XSAG 30/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSAG 30/10 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 30/10/2025 - Xổ số An Giang thứ Năm ngày 30/10/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày mở thưởng trên tờ vé số. Quá thời hạn này, vé trúng sẽ không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé số trúng chỉ nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Nếu vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải khác nhau thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị các giải đó.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Xổ số miền Nam có đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre sẽ quay thưởng.

- Thứ 4: Xổ số miền Nam có đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai sẽ quay thưởng.

- Thứ 5: Xổ số miền Nam có đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang sẽ quay thưởng.

- Thứ 6: Xổ số miền Nam có đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh sẽ quay thưởng.

- Thứ 7: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam có đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt sẽ quay thưởng.

