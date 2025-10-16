XSAG 16/10. Kết quả xổ số An Giang hôm nay 16/10/2025 được mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang. Kết quả XSAG 16/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSAG 16/10 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 16/10/2025 - XS đài An Giang ngày 16/10/2025

Quy định cần biết

- Người chơi phải giữ vé trúng còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Sau 30 ngày quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh toàn bộ giá trị các giải đó.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể lĩnh thưởng thì được ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp sẽ mở thưởng.

- Thứ 3: XSMN được mở thưởng tại đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu.

- Thứ 4: XSMN sẽ mở thưởng tại đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ.

- Thứ 5: Do đài An Giang, Bình Thuận Tây Ninh sẽ mở thưởng.

- Thứ 6: XSMN mở thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ 7: XSMN sẽ mở thưởng tại đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM.

- Chủ nhật: Đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang mở thưởng.

