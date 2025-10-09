Kết quả xổ số An Giang hôm nay 9/10/2025 - XSAG 9/10

XSAG 9/10. Kết quả xổ số An Giang hôm nay 9/10/2025 được mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang. Kết quả XSAG 9/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSAG 9/10 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 9/10/2025 - XS đài An Giang ngày 9/10/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng phải giữ nguyên vẹn, không bị rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, được tính kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Sau 30 ngày quy định, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng chỉ được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải khác nhau thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể tham gia lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Xổ số miền Nam có đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp sẽ mở thưởng.

- Thứ 3: XSMN do đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre mở thưởng.

- Thứ 4: XSMN do đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ mở thưởng.

- Thứ 5: XSMN do đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận mở thưởng.

- Thứ 6: XSMN do đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh mở thưởng.

- Thứ 7: XSMN mở thưởng tại đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM.

- Chủ nhật: XSMN có đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt sẽ mở thưởng.

