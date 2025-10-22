Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 23/10/2025 - XSAG 23/10

XSAG 23/10. Kết quả xổ số An Giang hôm nay 23/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang. Kết quả XSAG 23/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSAG 23/10 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 23/10/2025 - XS đài An Giang ngày 23/10/2025

Xem lại KQXS An Giang các ngày quay số mở thưởng trước

- XSAG 16/10, kết quả xổ số An Giang thứ Năm ngày 16/10/2025

XSAG 16/10, kết quả xổ số An Giang ngày 16/10/2025.

- XSAG 9/10/2025

XSAG 9/10, kết quả xổ số An Giang ngày 9/10/2025.

- XSAG 2/10/2025

XSAG 2/10, kết quả xổ số An Giang ngày 2/10/2025.

- XSAG 25/9/2025

XSAG 25/9, kết quả xổ số An Giang ngày 25/9/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có giá trị nhận thưởng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn này, vé trúng không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần với đủ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải khác nhau thì người trúng thưởng sẽ lĩnh toàn bộ giá trị các giải đó.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMN có đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre sẽ mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMN có đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai sẽ mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMN có đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang sẽ mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN có đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh sẽ mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN được mở thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM.

- Chủ nhật: XSMN do đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số An Giang hôm nay 23/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.