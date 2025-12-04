Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 4/12/2025 - XSAG 4/12

XSAG 4/12. Kết quả xổ số An Giang hôm nay 4/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang. Kết quả XSAG 4/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSAG 4/12 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 4/12/2025 - XS đài An Giang ngày 4/12/2025

Xem thêm KQXS An Giang các kỳ quay số mở thưởng trước

- XSAG 27/11, kết quả xổ số An Giang thứ Năm ngày 27/11/2025

XSAG 27/11, kết quả xổ số An Giang hôm nay 27/11/2025.

- XSAG 20/11/2025

XSAG 20/11, kết quả xổ số An Giang ngày 20/11/2025.

- XSAG 13/11/2025

XSAG 13/11, kết quả xổ số An Giang ngày 13/11/2025.

- XSAG 6/11/2025

XSAG 6/11, kết quả xổ số An Giang ngày 6/11/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không tẩy xóa, không sửa chữa, không rách rời, không chắp vá.

- Vé số trúng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá 30 ngày quy định, vé số trúng sẽ không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần với đủ giá trị giải thưởng trúng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị của tất cả các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp đến nhận thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Lịch quay số mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- Thứ Ba: Lịch quay số mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre.

- Thứ Tư: Lịch quay số mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai.

- Thứ Năm: Lịch quay số mở thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang.

- Thứ Sáu: Lịch quay số mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Lịch quay số mở thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM.

- Chủ nhật: Lịch quay số mở thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số An Giang hôm nay 4/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.