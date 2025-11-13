Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 13/11/2025 - XSAG 13/11

XSAG 13/11. Kết quả xổ số An Giang hôm nay 13/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang. Kết quả XSAG 13/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSAG 13/11 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 13/11/2025 - XS đài An Giang ngày 13/11/2025

Quy định cần biết

- Vé số lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không tẩy xóa, không sửa chữa, không rách rời, không chắp vá.

- Vé trúng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá 30 ngày quy định, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần duy nhất bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị các giải thưởng trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp đến lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai sẽ quay số mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM.

- XSMN thứ Ba sẽ quay số mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre.

- XSMN thứ Tư sẽ quay số mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.

- XSMN thứ Năm sẽ quay số mở thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang.

- XSMN thứ Sáu sẽ quay số mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh.

- XSMN thứ Bảy sẽ quay số mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật có đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang sẽ quay số mở thưởng.

