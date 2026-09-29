Trực tiếp bóng đá Việt Nam 0-1 Thái Lan: Sarach tạo siêu phẩm

Đội tuyển Việt Nam đối đầu Thái Lan trong khuôn khổ bảng B Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 lúc 19h30 ngày 29/9. Đây là trận đấu mà cả hai đội đều giành mục tiêu chiến thắng để chiếm ưu thế trong cuộc đua giành tấm vé duy nhất vượt qua vòng bảng. Báo Điện tử VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số trận đấu nhanh nhất.

Đội tuyển Việt Nam đấu Thái Lan 3 lần ở 2 giải ASEAN Cup. (Ảnh: Changsuek)

Thái Lan phiên bản FIFA ASEAN Cup 2026 vẫn là thử thách lớn nhất cho bóng đá Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á. Đội bóng xứ chùa vàng có được đà hưng phấn về tâm lý sau chiến thắng đậm 4-0 trước đội tuyển Pakistan. Thái Lan cho thấy rằng với lực lượng gồm nhiều ngôi sao ở đẳng cấp cao nhất, họ sẵn sàng thách thức mọi đối thủ trong khu vực.

HLV Anthony Hudson còn mạnh dạn tuyên bố rằng ông để dành Chananthip Songkrasin cho trận đại chiến với Việt Nam. Rõ ràng đội tuyển Thái Lan đang rất muốn “đòi nợ” sau 2 lần thua Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026.

Ngược lại, đội tuyển Việt Nam đang trải qua quãng thời gian khó khăn khi một loạt trụ cột như Quang Hải, Xuân Son, Văn Vĩ, Duy Mạnh vắng mặt hay Hoàng Đức khó vào sân.