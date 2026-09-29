Trực tiếp bóng đá Việt Nam 0-1 Thái Lan: Sarach tạo siêu phẩm

Cập nhật tỷ số trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan●FIFA ASEAN CupViệt Nam0-1Thái LanĐANG CẬP NHẬTSarach 10’
Đội tuyển Thái Lan vẫn chơi trên cơ so với đội tuyển Việt Nam, họ khiến các cầu thủ áo trắng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công.
Adou Minh bất ngờ thực hiện đường chuyền dài vượt qua hàng thủ đối phương. Quang Vinh băng lên nhưng lại quyết định sút quá vội.
Tài Lộc sút phạt rất mạnh nhưng bóng đi chệch khung thành. Đội tuyển Việt Nam bắt đầu kiểm soát bóng và dồn ép. Tuy nhiên, các cầu thủ có vẻ chưa tự tin trong pha xử lý và phối hợp.
Việt Nam 0-1 Thái Lan
Sarach sút xa xuất sắc. Lê Giang Patrik chạm được bóng nhưng không thể cứu thua.
Thái Lan nhập cuộc tốt. Đội tuyển xứ chùa vàng tích cực áp sát và tranh chấp ngay từ những phút đầu.
Trận đấu bắt đầu
Thái Lan (áo xanh) giao bóng.
Đội hình Việt Nam và Thái LanViệt NamĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Patrik Lê GiangTM2Lê Ngọc Bảo3Cao Pendant Quang Vinh5Nguyễn Adou Leygley Minh8Lê Phạm Thành Long9Nguyễn Đình BắcĐT13Nguyễn Tài Lộc15Trương Tiến Anh19Võ Hoàng Minh Khoa20Bùi Hoàng Việt Anh22Phan Tuấn TàiDỰ BỊ4Lê Văn Đô6Nguyễn Nhật Minh7Phạm Xuân Mạnh10Đỗ Hoàng Hên11Williams Minh Hoàng14Nguyễn Hoàng Đức16Ngô Đăng Khoa17Phạm Gia Hưng18Nguyễn Hai Long21Trần Trung KiênTM23Nguyễn Văn ViệtThái LanĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT20Saranon AnuinTM2Nattapong Sayriya4Manuel Bihr6Sarach Yooyen7Kakana Khamyok8Peeradol Chamrasamee9Supachai Chaided12Nicholas Mickelson15Kritsada Kaman18Chanathip SongkrasinĐT21Suphanan BureeratDỰ BỊ1Patiwat KhammaiTM3Chaiyaphon Otton5Peerawat Akkatrum10Supachok Sarachat11Anan Yodsangwal13Waris Choolthong14Teerasak Poeiphimai16Iklas Sanron17Jude Soonsup-Bell19Teerapat Prueotong22Seksan Ratree23Kampon PathomakkakulTM
Thông tin trận đấu Việt Nam vs Thái Lan
Đội tuyển Việt Nam đối đầu Thái Lan trong khuôn khổ bảng B Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 lúc 19h30 ngày 29/9. Đây là trận đấu mà cả hai đội đều giành mục tiêu chiến thắng để chiếm ưu thế trong cuộc đua giành tấm vé duy nhất vượt qua vòng bảng. Báo Điện tử VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số trận đấu nhanh nhất.
Thái Lan phiên bản FIFA ASEAN Cup 2026 vẫn là thử thách lớn nhất cho bóng đá Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á. Đội bóng xứ chùa vàng có được đà hưng phấn về tâm lý sau chiến thắng đậm 4-0 trước đội tuyển Pakistan. Thái Lan cho thấy rằng với lực lượng gồm nhiều ngôi sao ở đẳng cấp cao nhất, họ sẵn sàng thách thức mọi đối thủ trong khu vực.
HLV Anthony Hudson còn mạnh dạn tuyên bố rằng ông để dành Chananthip Songkrasin cho trận đại chiến với Việt Nam. Rõ ràng đội tuyển Thái Lan đang rất muốn “đòi nợ” sau 2 lần thua Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026.
Ngược lại, đội tuyển Việt Nam đang trải qua quãng thời gian khó khăn khi một loạt trụ cột như Quang Hải, Xuân Son, Văn Vĩ, Duy Mạnh vắng mặt hay Hoàng Đức khó vào sân.
Link xem trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan
FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của FIFA ASEAN Cup 2026. Trận Việt Nam đấu với Thái Lan được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động. Khán giả cũng có thể theo dõi trận đấu trên TV360.
Người xem có thể truy cập FPT Play hoặc TV360 bằng trình duyệt trên máy tính và các thiết bị có kết nối Internet. Trên điện thoại, máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng tương ứng từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS. Link FPT Play trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan hôm nay
Thông tin link xem trực tiếp Việt Nam đấu với Thái Lan được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play và TV360.
Link FPT Play trực tiếp bóng đá Việt Nam đấu với Thái Lan (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://www.youtube.com/watch?v=grDtmwbS--c
Để xem trực tiếp Việt Nam đấu với Thái Lan trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.
Trực tiếp bóng đá Việt Nam 0-1 Thái Lan: Sarach tạo siêu phẩm
Mai Phương
(VTC News) -
Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Thái Lan (19h30 ngày 29/9): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Việt Nam vs Thái Lan thuộc vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.
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