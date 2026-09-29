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Xuất bản ngày 29/09/2026 05:56 PM
Xuất bản ngày 29/09/2026 05:56 PM

Trực tiếp bóng đá Việt Nam 0-1 Thái Lan: Sarach tạo siêu phẩm

Mai Phương
(VTC News) -

Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Thái Lan (19h30 ngày 29/9): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Việt Nam vs Thái Lan thuộc vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

  • Cập nhật tỷ số trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan

    FIFA ASEAN Cup
    Việt Nam
    0-1
    Thái Lan
    ĐANG CẬP NHẬT
    Sarach 10’

  • Đội tuyển Thái Lan vẫn chơi trên cơ so với đội tuyển Việt Nam, họ khiến các cầu thủ áo trắng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công.

    Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) gặp khó khăn.

    Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) gặp khó khăn.

  • Adou Minh bất ngờ thực hiện đường chuyền dài vượt qua hàng thủ đối phương. Quang Vinh băng lên nhưng lại quyết định sút quá vội.

  • Tài Lộc sút phạt rất mạnh nhưng bóng đi chệch khung thành. Đội tuyển Việt Nam bắt đầu kiểm soát bóng và dồn ép. Tuy nhiên, các cầu thủ có vẻ chưa tự tin trong pha xử lý và phối hợp.

  • Việt Nam 0-1 Thái Lan

    VÀO!Thái Lan
    10’
    Ghi bàn
    6Sarach

    Sarach sút xa xuất sắc. Lê Giang Patrik chạm được bóng nhưng không thể cứu thua.

  • Thái Lan nhập cuộc tốt. Đội tuyển xứ chùa vàng tích cực áp sát và tranh chấp ngay từ những phút đầu.

  • Trận đấu bắt đầu

    Thái Lan (áo xanh) giao bóng.

  • Đội hình Việt Nam và Thái Lan

    Trực tiếp bóng đá Việt Nam 0-1 Thái Lan: Sarach tạo siêu phẩm - 3
    Việt Nam
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    1
    Patrik Lê Giang
    TM
    2
    Lê Ngọc Bảo
    3
    Cao Pendant Quang Vinh
    5
    Nguyễn Adou Leygley Minh
    8
    Lê Phạm Thành Long
    9
    Nguyễn Đình Bắc
    ĐT
    13
    Nguyễn Tài Lộc
    15
    Trương Tiến Anh
    19
    Võ Hoàng Minh Khoa
    20
    Bùi Hoàng Việt Anh
    22
    Phan Tuấn Tài
    DỰ BỊ
    4
    Lê Văn Đô
    6
    Nguyễn Nhật Minh
    7
    Phạm Xuân Mạnh
    10
    Đỗ Hoàng Hên
    11
    Williams Minh Hoàng
    14
    Nguyễn Hoàng Đức
    16
    Ngô Đăng Khoa
    17
    Phạm Gia Hưng
    18
    Nguyễn Hai Long
    21
    Trần Trung Kiên
    TM
    23
    Nguyễn Văn Việt
    Trực tiếp bóng đá Việt Nam 0-1 Thái Lan: Sarach tạo siêu phẩm - 4
    Thái Lan
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    20
    Saranon Anuin
    TM
    2
    Nattapong Sayriya
    4
    Manuel Bihr
    6
    Sarach Yooyen
    7
    Kakana Khamyok
    8
    Peeradol Chamrasamee
    9
    Supachai Chaided
    12
    Nicholas Mickelson
    15
    Kritsada Kaman
    18
    Chanathip Songkrasin
    ĐT
    21
    Suphanan Bureerat
    DỰ BỊ
    1
    Patiwat Khammai
    TM
    3
    Chaiyaphon Otton
    5
    Peerawat Akkatrum
    10
    Supachok Sarachat
    11
    Anan Yodsangwal
    13
    Waris Choolthong
    14
    Teerasak Poeiphimai
    16
    Iklas Sanron
    17
    Jude Soonsup-Bell
    19
    Teerapat Prueotong
    22
    Seksan Ratree
    23
    Kampon Pathomakkakul
    TM

  • Thông tin trận đấu Việt Nam vs Thái Lan

    Đội tuyển Việt Nam đối đầu Thái Lan trong khuôn khổ bảng B Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 lúc 19h30 ngày 29/9. Đây là trận đấu mà cả hai đội đều giành mục tiêu chiến thắng để chiếm ưu thế trong cuộc đua giành tấm vé duy nhất vượt qua vòng bảng. Báo Điện tử VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số trận đấu nhanh nhất.

    Đội tuyển Việt Nam đấu Thái Lan 3 lần ở 2 giải ASEAN Cup. (Ảnh: Changsuek)

    Đội tuyển Việt Nam đấu Thái Lan 3 lần ở 2 giải ASEAN Cup. (Ảnh: Changsuek)

    Thái Lan phiên bản FIFA ASEAN Cup 2026 vẫn là thử thách lớn nhất cho bóng đá Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á. Đội bóng xứ chùa vàng có được đà hưng phấn về tâm lý sau chiến thắng đậm 4-0 trước đội tuyển Pakistan. Thái Lan cho thấy rằng với lực lượng gồm nhiều ngôi sao ở đẳng cấp cao nhất, họ sẵn sàng thách thức mọi đối thủ trong khu vực.

    HLV Anthony Hudson còn mạnh dạn tuyên bố rằng ông để dành Chananthip Songkrasin cho trận đại chiến với Việt Nam. Rõ ràng đội tuyển Thái Lan đang rất muốn “đòi nợ” sau 2 lần thua Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026.

    Ngược lại, đội tuyển Việt Nam đang trải qua quãng thời gian khó khăn khi một loạt trụ cột như Quang Hải, Xuân Son, Văn Vĩ, Duy Mạnh vắng mặt hay Hoàng Đức khó vào sân.

  • Link xem trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan

    FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của FIFA ASEAN Cup 2026. Trận Việt Nam đấu với Thái Lan được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động. Khán giả cũng có thể theo dõi trận đấu trên TV360.

    Người xem có thể truy cập FPT Play hoặc TV360 bằng trình duyệt trên máy tính và các thiết bị có kết nối Internet. Trên điện thoại, máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng tương ứng từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS. Link FPT Play trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan hôm nay

    Thông tin link xem trực tiếp Việt Nam đấu với Thái Lan được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play và TV360.

    Link FPT Play trực tiếp bóng đá Việt Nam đấu với Thái Lan (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://www.youtube.com/watch?v=grDtmwbS--c

    Để xem trực tiếp Việt Nam đấu với Thái Lan trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

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