Trực tiếp bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vs Ai Cập, giải U21 thế giới hôm nay 13/8

(VTC News) -

Sau khi nhận án phạt của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB), đội tuyển U21 Việt Nam tiếp tục thi đấu tại giải U21 thế giới diễn ra tại Indonesia. Do bị xử thua 4 trận và tụt xuống cuối bảng A, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh chuyển sang thi đấu nhánh phân hạng 17-24.

Ở trận đấu loại trực tiếp đầu tiên, đội tuyển U21 Việt Nam chạm trán Ai Cập. Trận đấu diễn ra lúc 13h ngày 13/8.

Ở vòng bảng, Ai Cập nằm ở bảng C với nhiều đội bóng mạnh của châu Âu. Đại diện châu Phi thua trắng 4 trận (không thắng được set nào) trước Ba Lan, Cộng hòa Czech, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ. Chiến thắng duy nhất của U21 Ai Cập là trận đấu với Algeria.

Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam giành 4 chiến thắng sau 5 trận đấu, chỉ thua U21 Argentina. Tuy nhiên, do án phạt của FIVB, U21 Việt Nam bị xử thua 4 trận (chỉ được giữ thành tích ở trận cuối, thắng Puerto Rico).

Vì sao U21 Việt Nam bị xử thua?

Gần 0h ngày 13/8, FIVB công bố án phạt cho U21 Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh từ vị trí nhì bảng A tụt xuống hạng cuối và bị loại khỏi vòng 1/8, phải chuyển sang thi đấu ở nhánh phân hạng 17-24. Các vận động viên bị cho là không đáp ứng điều kiện bị loại khỏi giải ngay lập tức.

“Kết quả điều tra xác định vận động viên nói trên không đủ điều kiện theo Điều 12.2 của Quy định Kỷ luật FIVB năm 2023”, FIVB thông báo trên trang chủ, không tiết lộ cụ thể các trường hợp vi phạm là ai và mắc lỗi gì.

Ngoài ra, theo quy định về kỷ luật của FIVB, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) bị phạt 30.000 Franc Thụy Sỹ (khoảng 980 triệu đồng) cho mỗi vận động viên không đủ điều kiện. Điều này có nghĩa là nếu U21 Việt Nam sử dụng nhiều hơn một cầu thủ sai quy định, số tiền phạt sẽ nhân lên đến hàng tỷ đồng.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) và đội tuyển U21 Việt Nam, các quan chức liên quan cũng có thể bị cấm tham gia các giải chính thức trong vòng 2 năm.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam khiếu nại

Ngay lập tức, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) có phản ứng để đảm bảo quyền lợi cho các vận động viên cũng như uy tín của đội tuyển và bóng chuyền Việt Nam. VFV cho biết đây là án phạt dựa trên các quy định chưa từng được đưa ra trước đây.

VFV tuyên bố sẽ khiếu nại theo quy trình và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ, bảo vệ quyền lợi của vận động viên cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam. Cơ quan này khẳng định tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký vận động viên cũng như nộp đầy đủ hồ sơ vận động viên cho FIVB trước giải đấu.

Hồ sơ này đã được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các vận động viên tham gia thi đấu. Tuy nhiên, theo VFV, trong quá trình thi đấu, FIVB yêu cầu bổ sung hồ sơ và đưa thêm một số điều kiện đối với riêng các vận động viên của đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam trong ngày 12/8.