Cú sốc lúc nửa đêm của tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam

(VTC News) -

Sau liên tiếp những thành công vang dội, bóng chuyền nữ Việt Nam nhận cú sốc lúc nửa đêm 12/8. Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) đưa ra án phạt - được cho là dựa trên những quy định chưa từng có - đối với đội tuyển U21 Việt Nam tại giải thế giới. Toàn bộ công sức của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh trong 5 trận đấu xuất sắc trở nên vô nghĩa.

Tin đồn về việc đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 2 cầu thủ bị nghi ngờ về giới tính xuất hiện trên mạng xã hội từ chiều 12/8. Trong trận đấu với Puerto Rico, 2 vận động viên Việt Nam không tham gia thi đấu, chỉ ngồi khán đài.

Truyền thông Indonesia và Thái Lan sau đó đưa tin đội tuyển U21 Việt Nam bị xử thua do sử dụng cầu thủ sai quy định. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) phủ nhận việc vận động viên bị điều tra về giới tính.

Đến tối 12/8, Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) công bố lịch thi đấu vòng 1/8. Người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam ngỡ ngàng khi đội nhà không góp mặt ở vòng 1/8 dù đứng nhì bảng A, thay vào đó bị đẩy xuống nhánh phân hạng 17-24 (dành cho 8 đội có thành tích kém nhất). FIVB sau đó xóa thông tin này và để trống lịch thi đấu.

Thời điểm đó, đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam chưa nhận được bất kỳ thông báo, quyết định xử phạt nào từ FIVB. Các vận động viên sinh hoạt bình thường ở Indonesia (nơi diễn ra giải đấu). Họ vẫn vui vẻ tổ chức sinh nhật cho thành viên trong đội.

Tuy nhiên, cú sốc đến vào lúc nửa đêm.

Gần 0h ngày 13/8, FIVB công bố án phạt cho U21 Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh từ vị trí nhì bảng A tụt xuống hạng cuối và bị loại khỏi vòng 1/8, phải chuyển sang thi đấu ở nhánh phân hạng 17-24. Các vận động viên bị cho là không đáp ứng điều kiện bị loại khỏi giải ngay lập tức.

“Kết quả điều tra xác định vận động viên nói trên không đủ điều kiện theo Điều 12.2 của Quy định Kỷ luật FIVB năm 2023”, FIVB thông báo trên trang chủ, không tiết lộ cụ thể các trường hợp vi phạm là ai và mắc lỗi gì.

Ngay lập tức, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) có phản ứng để đảm bảo quyền lợi cho các vận động viên cũng như uy tín của đội tuyển và bóng chuyền Việt Nam. VFV cho biết đây là án phạt dựa trên các quy định chưa từng được đưa ra trước đây.

VFV tuyên bố sẽ khiếu nại theo quy trình và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ, bảo vệ quyền lợi của vận động viên cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam. Cơ quan này khẳng định tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký vận động viên cũng như nộp đầy đủ hồ sơ vận động viên cho FIVB trước giải đấu.

Hồ sơ này đã được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các vận động viên tham gia thi đấu. Tuy nhiên, theo VFV, trong quá trình thi đấu, FIVB yêu cầu bổ sung hồ sơ và đưa thêm một số điều kiện đối với riêng các vận động viên của đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam trong ngày 12/8.