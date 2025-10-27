Trực thăng và máy bay chiến đấu của Mỹ rơi ở Biển Đông

(VTC News) -

Trong tuyên bố mới đây, Hạm đội Thái Bình Dương cho biết một trực thăng và một máy bay chiến đấu của lực lượng hải quân Mỹ rơi xuống Biển Đông cách nhau khoảng 30 phút vào ngày 26/10. Thời điểm xảy ra sự việc hai trực thăng và máy bay chiến đấu đều đang thực hiện hoạt động thường lệ từ tàu sân bay USS Nimitz.

Cụ thể, chiếc trực thăng MH-60R Seahawk rơi vào khoảng 14h45 (giờ địa phương). Hải quân Mỹ tiết lộ cả ba thành viên phi hành đoàn đều được cứu hộ an toàn.

Máy bay F/A-18F Super Hornet. (Ảnh: Getty)

"Sau đó, vào lúc 15h15, máy bay chiến đấu F/A-18F Super Hornet được phân công cho 'Fighting Redcocks' của Phi đội tiêm kích tấn công (VFA) 22 cũng rơi xuống vùng biển Biển Đông khi đang thực hiện hoạt động thường lệ từ tàu sân bay Nimitz", thông báo cho hay.

Theo Hạm đội Thái Bình Dương, cả hai thành viên phi hành đoàn trên máy bay chiến đấu đều phóng ra ngoài và được cứu sống an toàn.

"Tất cả nhân viên liên quan đều an toàn và trong tình trạng ổn định. Nguyên nhân của cả hai sự cố hiện đang được điều tra", đại diện Hạm đội Thái Bình Dương thông tin.

Hồi tháng 4, một tiêm kích F/A-18E cũng rơi từ tàu sân bay USS Harry S. Truman xuống Biển Đỏ. CNN dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết sự cố xảy ra khi USS Harry S. Truman phải "cơ động ngoặt gấp" để tránh đòn tập kích từ lực lượng Houthi ở Yemen.

Đây là chiếc F/A-18 thứ hai mà USS Harry S. Truman chịu tổn thất trong chưa đầy 6 tháng. Cuối tháng 12/2024, tàu tuần dương USS Gettysburg bắn nhầm tiêm kích hạm F/A-18F đang làm nhiệm vụ trên Biển Đỏ, buộc hai phi công phóng ghế thoát hiểm.