Liên tiếp mất 3 tiêm kích, siêu tàu sân bay Mỹ rút khỏi biển Đỏ

(VTC News) -

Con tàu tham gia các chiến dịch không kích chống lực lượng Houthi được cho là do Iran hậu thuẫn tại Yemen. Trong thời gian này, tàu mất ba tiêm kích F/A-18 Super Hornet trong ba sự cố riêng biệt, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 180 triệu USD.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết tàu Truman hiện đang di chuyển qua Địa Trung Hải sau khi rời biển Đỏ. Trong lúc trở về, nhóm tác chiến tàu sân bay này sẽ tham gia cuộc tập trận Neptune Strike do NATO tổ chức tại khu vực, dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Liên quân Đồng minh Naples. Hải quân Mỹ không công bố chính xác thời điểm tàu rời biển Đỏ hay thời gian sẽ lưu lại khu vực Địa Trung Hải vì lý do an ninh.

USS Harry S. Truman mất ba chiếc F/A-18 Super Hornet trong quá trình triển khai. (Ảnh: Mike Shen/Hải quân Mỹ)

Tàu Harry S. Truman khởi hành từ cảng nhà ở Norfolk (Virginia) từ ngày 23/9/2024. Sau khi tiến vào Trung Đông vào giữa tháng 12, nó trở thành một trong hai tàu sân bay Mỹ triển khai tại đây, tham gia chiến dịch không kích mang tên Rough Rider nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Houthi vào tàu thuyền thương mại và quân sự qua biển Đỏ. Chiến dịch này tạm dừng đầu tháng 5 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Houthi đồng ý ngừng tấn công.

Tuy nhiên, đợt triển khai của Truman gặp nhiều tai nạn nghiêm trọng:

Cuối tháng 12, tàu tuần dương USS Gettysburg – một phần của nhóm tác chiến – vô tình bắn rơi một tiêm kích F/A-18 trong một vụ “bắn nhầm” trên biển Đỏ. Vụ việc này vẫn đang được điều tra.

Ngày 12/2, sau khi rời cảng Souda Bay trên đảo Crete (Hy Lạp), Truman va chạm với một tàu hàng lớn gần kênh đào Suez. Vụ va chạm khiến thân tàu bị trầy xước và rách phần mạn phải phía sau, trong đó có một vết nứt nhỏ xuyên qua lớp vỏ trên mực nước. Sau vụ việc, Hải quân Mỹ cách chức chỉ huy trưởng Dave Snowden – người giữ chức từ năm 2023 – và bổ nhiệm tạm thời đại tá Christopher Hill, chỉ huy tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower, thay thế.

Truman sau đó phải quay lại căn cứ Souda Bay để đánh giá thiệt hại và sửa chữa kết cấu, trước khi trở lại biển Đỏ vào cuối tháng 2. Vụ va chạm hiện vẫn đang được điều tra.

Ngày 28/4, một tiêm kích cùng xe kéo rơi khỏi tàu trong lúc được di chuyển trong khoang chứa. Phi công buộc phải nhảy khỏi buồng lái ngay trước khi máy bay lao xuống biển.

Ngày 6/5, thêm một F/A-18 rơi xuống biển khi đang hạ cánh do hệ thống cáp hãm trên boong tàu gặp sự cố. Hai phi công thoát hiểm an toàn.

Sau khi Harry S. Truman rút lui, chỉ còn một tàu sân bay Mỹ là USS Carl Vinson tiếp tục hiện diện tại khu vực Trung Đông, hoạt động cùng các khu trục hạm và tuần dương hạm ở biển Ả-rập. Vinson mang theo phi đội hỗn hợp, bao gồm cả tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35C.