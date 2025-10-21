Ký hợp đồng 8,5 tỷ USD, ông Trump tuyên bố Mỹ 'dư khoáng sản và đất hiếm'

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20/10 nói đùa rằng Mỹ “sẽ có dư khoáng sản và đất hiếm đến mức không biết dùng vào đâu” sau khi ký thỏa thuận khoáng sản chiến lược trị giá 8,5 tỷ USD với Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại Nhà Trắng. Ông Trump cho biết 2 bên đàm phán về văn kiện này trong nhiều tháng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Australia Anthony Albanese ký thỏa thuận về đất hiếm và khoáng sản chiến lược trong cuộc họp tại Phòng Nội các Nhà Trắng, Washington, D.C. (Ảnh: Reuters)

“Chỉ khoảng một năm nữa thôi, chúng ta sẽ có nhiều khoáng sản chiến lược và đất hiếm đến mức chẳng biết phải làm gì với chúng”, Tổng thống Trump tuyên bố. “Lúc đó, chúng chỉ còn đáng giá hai đô la".

Theo AP News, thỏa thuận này là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung khoáng sản chiến lược từ Trung Quốc — quốc gia đang siết chặt quy định xuất khẩu đất hiếm ra nước ngoài. Thủ tướng Albanese gọi đây là “bước tiến lớn đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới”.

Hai chính phủ cũng cho biết sẽ hỗ trợ thúc đẩy kế hoạch của hãng sản xuất nhôm Mỹ Alcoa xây dựng nhà máy tinh luyện gallium bên cạnh cơ sở alumin của hãng ở miền Tây Australia, dự kiến có thể cung cấp tới 10% nguồn cung gallium toàn cầu. Đây là loại khoáng sản chiến lược thiết yếu đối với các ngành công nghệ cao, đặc biệt là công nghiệp bán dẫn và quốc phòng.

Ông Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ, cho biết: “Australia sẽ thực sự hữu ích trong nỗ lực làm cho nền kinh tế toàn cầu trở nên ít rủi ro hơn, ít phụ thuộc hơn vào kiểu ‘tống tiền đất hiếm’ mà chúng ta đang thấy từ Trung Quốc".

Động thái này được coi là phản ứng trực tiếp của Washington trước việc Bắc Kinh gần đây thắt chặt quy định xuất khẩu đất hiếm, yêu cầu các công ty nước ngoài phải xin phép nếu muốn sử dụng công nghệ Trung Quốc trong sản xuất nam châm và linh kiện công nghiệp.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc “đủ khoáng sản” như lời ông Trump nói vẫn còn xa vời. Pini Althaus, Giám đốc điều hành Cove Capital, cho rằng: “Trung Quốc có lợi thế gần 40 năm. Chúng ta sẽ cần ít nhất vài thập kỷ để bắt kịp khả năng đáp ứng chuỗi cung ứng của họ".