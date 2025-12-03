Trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam 0-0 U22 Lào vòng bảng SEA Games 33

U22 Việt Nam đấu với U22 Lào (16h ngày 3/12)

Tại SEA Games 33, U22 Việt Nam cùng bảng với U22 Lào và U22 Malaysia. Theo thể thức lần đầu tiên được áp dụng, chỉ có 3 đội đầu bảng và đội nhì có thành tích tốt nhất giành quyền vào bán kết. Do đó, nhiệm vụ của U22 Việt Nam không chỉ là giành 3 điểm mà còn là thắng với tỷ số tốt nhất có thể.

U23 Việt Nam thắng Lào 3-0 ở giải Đông Nam Á.

Tại giải U23 Đông Nam Á 2025, trên hành trình giành chức vô địch, U23 Việt Nam từng thắng U23 Lào (thực chất đều là đội U22 chuẩn bị cho SEA Games 33) với tỷ số 3-0. Đó cũng là trận đấu các cầu thủ trẻ Lào cho thấy họ có thể gây ra nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam. Sau khi ghi bàn mở tỷ số, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik phải chờ tới nửa cuối hiệp 2 mới có thêm 2 bàn thắng trong thế trận áp đảo.

Khi 2 đội gặp lại nhau ở SEA Games 33, U22 Lào có thể mang tới khó khăn tương tự cho U22 Việt Nam. Các cầu thủ Lào do huấn luyện viên Ha Hyeok-jun dẫn dắt sẽ nhập cuộc với đội hình phòng ngự dày đặc. Điều này sẽ tạo ra thử thách về sự kiên trì và khả năng phối hợp tấn công cho U22 Việt Nam.