Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 3/12: U22 Việt Nam đấu U22 Lào

(VTC News) -

SEA Games 33 bắt đầu từ chiều nay (3/12), khi lễ khai mạc chưa diễn ra. Đội tuyển bóng đá nam là những đại diện đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam thi đấu tại đại hội. U22 Việt Nam đấu với U22 Lào lúc 16h trên sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh YouTube "FPT Bóng đá Việt"). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Lào.

U22 Việt Nam đấu với U22 Lào ở môn bóng đá nam SEA Games 33.

SEA Games 33 dự kiến khai mạc ngày 9/12. Tuy nhiên, môn bóng đá nam diễn ra trước đó một tuần. U22 Việt Nam ở cùng bảng với U22 Lào và U22 Malaysia.

Theo kế hoạch ban đầu, bảng B có U22 Việt Nam được tổ chức tại Songkhla. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão và lũ lụt lịch sử ở miền Nam Thái Lan, toàn bộ các trận đấu của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik ở vòng bảng được chuyển về Bangkok.

SEA Games 33 là kỳ đại hội đầu tiên áp dụng thể thức chia 3 bảng cho môn bóng đá nam. Sau khi U22 Campuchia rút lui, còn lại 9 đội bóng chia thành 3 bảng. Các đội đầu bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền vào bán kết.

Ngoài bóng đá, SEA Games 33 còn 1 môn diễn ra hôm nay là polo (cưỡi ngựa đánh bóng trên đất bằng gậy). Việt Nam không có đội tuyển tham dự môn này.

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 3/12

Bóng đá nam

16h: U22 Việt Nam vs U22 Lào

19h: U22 Timor Leste vs U22 Thái Lan.