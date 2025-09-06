'Trở về thời khắc thiêng liêng' đón khách 10.000 tại triển lãm thành tựu 80 năm

(VTC News) -

Chiều 5/9, chương trình trải nghiệm "Trở về thời khắc thiêng liêng" nằm trong khu trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam tại triển lãm đã đón vị khách thứ 10.000. Đó là bé Ngọc Hân (6 tuổi) từ tỉnh Bắc Ninh.

Vị khách thứ 10.000 là bé Ngọc Hân từ tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Dù còn nhỏ tuổi nhưng khi được hỏi đã nhìn thấy ai trong trải nghiệm đeo kính VR, bé Ngọc Hân đã dõng dạc nói "Bác Hồ Chí Minh" với tiếng vỗ tay cổ vũ từ những người tham gia sự kiện.

Chị Đinh Thị Chi (mẹ Ngọc Hân) cho biết cùng đồng nghiệp là các cán bộ, giáo viên của một trường tiểu học tổ chức tham quan triển lãm sau buổi sáng khai giảng. Tình cờ biết chương trình khi tới Trung tâm Triển lãm Việt Nam, đoàn đã quyết định tham gia dù phải xếp hàng vì đông người.

"Tôi thấy đây là một trải nghiệm rất ý nghĩa, giúp người dân hiểu thêm về Bản Tuyên ngôn độc lập", chị nói. "Trải nghiệm này với các em thiếu nhi còn giúp bồi đắp thêm tình yêu với lịch sử của dân tộc. Hôm nay, tôi rất vui khi Hân được nhận món quà kỷ niệm dành cho vị khách thứ 10.000 của chương trình".

BTC chương trình trao phần quà lưu niệm cho khách tham gia chương trình có số thứ tự đặc biệt. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Theo ghi nhận tại sự kiện, triển lãm A80 được kéo dài thời gian tổ chức tiếp tục thu hút sự quan tâm đông đảo của nhân dân khắp mọi miền tổ quốc.

Không gian của VOV cũng đón tiếp nhiều vị khách là người có công với cách mạng, người cao tuổi, các đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh, các bạn trẻ... đến tìm hiểu, trải nghiệm.

Một số hình ảnh khác của chương trình:

BTC chương trình hỗ trợ bà Hoàng Thị Luận (SN 1945) với trải nghiệm kính VR. Bà có chồng là liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. (Ảnh: Mạnh Hùng)

PTV Hồng Huệ, giọng đọc quen thuộc trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, gửi tặng khăn kỷ niệm của chương trình tới bà Hoàng Thị Luận. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Khách tham gia phần minigame câu hỏi lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử Đài Tiếng nói Việt Nam và có số thứ tự đặc biệt nhận quà từ chương trình.

Nhiều đoàn học sinh tới trải nghiệm thực tế ảo VR tại "Trở về thời khắc thiêng liêng". Đây là hoạt động giáo dục lịch sử trực quan, hiệu quả dành cho các em khi năm học mới bắt đầu.

BTC chương trình gửi tặng nước, tiếp sức người dân tới tham quan khu trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).