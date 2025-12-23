Truy tìm xe tải vượt ẩu, va chạm liên tiếp 2 ô tô con ở Lâm Đồng rồi bỏ chạy

(VTC News) -

Sáng 23/12, đại diện Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị tiếp nhận video ghi lại hình ảnh một xe tải vượt ẩu trên đường Trần Phú (quốc lộ 20, đoạn qua phường 3 Bảo Lộc), va chạm liên tiếp 2 xe ôtô con rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chiếc xe tải vượt ẩu gây va chạm với 2 xe ôtô con đi cùng chiều trên quốc lộ 20. Ảnh: Cắt từ camera.

Hình ảnh từ video cho thấy vào lúc 16h54 ngày 20/12, xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Lâm Đồng di chuyển trên quốc lộ 20 theo hướng từ TP.HCM đi Đà Lạt. Khi đến đoạn qua trụ sở UBND phường 3 Bảo Lộc, tài xế xe tải điều khiển xe lấn sang phải, vượt nhiều phương tiện đi cùng chiều.

Trong quá trình vượt, xe tải va chạm liên tiếp với 2 ô tô con phía trước khiến một xe 7 chỗ bị gãy gương chiếu hậu.

Sau khi xảy ra va chạm, tài xế xe tải không dừng lại xử lý mà tiếp tục điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera hành trình của một ô tô khác đi cùng chiều phía sau ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Sau khi được chia sẻ, đoạn clip thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật của tài xế xe tải.

Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi đang tiến hành xác minh, truy tìm phương tiện và tài xế liên quan để xử lý theo quy định.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản, xử lý tài xế lái xe tải tên Vũ Văn H. (45 tuổi, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh) vì vượt ẩu trên đèo Bảo Lộc gây tai nạn nguy hiểm.

Theo đó, khoảng 14h ngày 16/3, tài xế H. thực hiện hành vi điều khiển xe khách vượt xe trái phép tại Km 104 Quốc lộ 20, đoạn đèo Bảo Lộc khiến 1 phương tiện khác lao xuống mương nước để tránh xảy ra va chạm.

Toàn bộ quá trình vi phạm của tài xế H. được camera hành trình của một phương tiện khác ghi lại và cung cấp cho cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành xác minh và lập biên bản vi phạm.

Tài xế H. thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Lực lượng cảnh sát giao thông đã yêu cầu tài xế H. ký cam kết không tái phạm.