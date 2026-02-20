Chống đối đo nồng độ cồn, tài xế kéo lê CSGT rồi tăng ga bỏ chạy

(VTC News) -

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tuyên Quang đang hoàn tất hồ sơ để xử lý một trường hợp chống đối lực lượng làm nhiệm vụ, khiến một cán bộ cảnh sát giao thông bị thương trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn.

Trước đó, tối 19/2 (mùng 3 Tết) tổ công tác Cảnh sát giao thông Hàm Yên làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và đo nồng độ cồn tại khu vực thôn Tân Bắc, xã Hàm Yên. Trong quá trình làm việc, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng một ô tô con mang biển kiểm soát Hà Nội để kiểm tra theo quy định.

Khi Thiếu tá Nguyễn Văn Đông đo nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện, tài xế bất ngờ giữ tay cán bộ này. Ngay sau đó, người này kéo kính cửa xe và tăng ga bỏ chạy. Do tay bị mắc kẹt, Thiếu tá Đông buộc phải chạy theo và bám vào phương tiện đang di chuyển.

Đại tá Ma Quang Trung, Phó giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đến thăm hỏi, động viên Thiếu tá Nguyễn Văn Đông. (Ảnh: Công an Tuyên Quang)

Chiếc xe tiếp tục chạy thêm khoảng 500m. Sau đó, tài xế thả tay Thiếu tá Đông và hạ kính cửa xe, khiến cán bộ này ngã xuống mặt đường. Vụ việc làm Thiếu tá Đông bị thương và phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Hàm Yên.

Danh tính tài xế ô tô được xác định là Nguyễn Tuấn Quyền (SN 2001, trú tại thôn Yên Thịnh, xã Hàm Yên). Kết quả kiểm tra cho thấy Quyền có nồng độ cồn 0,21 mg/l khí thở.

Sáng 20/2, đại tá Ma Quang Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, đã đến Trung tâm Y tế khu vực Hàm Yên thăm hỏi, động viên thiếu tá Nguyễn Văn Đông và gia đình. Lãnh đạo công an tỉnh đề nghị cán bộ bị thương yên tâm điều trị, sớm hồi phục để trở lại công tác.

Cùng với đó, công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, xử lý nghiêm hành vi chống đối, coi thường pháp luật của Nguyễn Tuấn Quyền theo đúng quy định.