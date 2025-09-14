Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước dự kiến đạt kỷ lục 10 triệu khách tham quan

(VTC News) -

Cục Báo chí (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) cho biết, đến hết ngày 13/9, Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đạt gần 8,6 triệu khách. Trong ngày 13/9 có gần 1,3 triệu khách đến tham quan Triển lãm, phá kỷ lục của những ngày trước đó.

Ban tổ chức dự kiến, Triển lãm đạt số lượng 10 triệu khách sau 19 ngày mở cửa. Đây là con số kỷ lục chưa từng có ở bất kỳ triển lãm nào từ trước đến nay tại Việt Nam.

Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước là sự kiện tâm điểm, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) từ ngày 28/8. Đây là sự kiện đặc biệt trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia đầy đủ của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của Trung tâm Triển lãm.

Triển lãm giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực với nhiều tư liệu, tài liệu, hiện vật, máy móc thiết bị, phim tài liệu, phóng sự, phản ánh sinh động, khá toàn diện những thành tựu nổi bật trong suốt 80 năm qua của đất nước.

Triển lãm được tổ chức theo hình thức mở, đa tầng, không gian trưng bày được bố trí logic trên diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời của trung tâm Triển lãm lên đến gần 260.000 m².

Dự kiến ban đầu, triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 5/9. Tuy nhiên, do lượng khách tham quan ngày càng đông, Ban tổ chức kéo dài Triển lãm đến ngày 15/9. Trong hai ngày cuối cùng mở cửa, công tác chuẩn bị cho lễ bế mạc đang được gấp rút hoàn thiện.

Thời điểm này, lượng khách đến tham quan vẫn tiếp tục tăng cao, khách đến xếp hàng từ sáng sớm để được vào Triển lãm.

Triển lãm sẽ dừng mở cửa đón khách từ 16h ngày 15/9 và lễ bế mạc diễn ra lúc 20h cùng ngày tại sân Bắc - Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Trong đêm bế mạc triển lãm sẽ có concert đặc biệt với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Chương trình hội tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng thuộc nhiều thế hệ. Đây sẽ là chương trình nghệ thuật đặc biệt với phần pháo hoa tầm cao rực rỡ, chúc mừng thành tựu đất nước.