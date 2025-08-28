Toàn cảnh lễ khai mạc Triển lãm '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'

Sáng 28/8, lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), Đông Anh, Hà Nội.
Tham dự lễ khai mạc có Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân...
Cùng dự có các các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; đại diện các doanh nghiệp tham gia triển lãm.
Phát biểu chỉ đạo khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" phản ánh sâu sắc và là sự kết tinh đóng góp, cống hiến của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong suốt lịch sử 80 năm vẻ vang, hào hùng của Cách mạng Việt Nam, với sự tham gia rất tích cực, chủ động, sáng tạo của các cơ quan Đảng ở Trung ương, các cơ quan của Quốc hội, các cấp, các ngành, các địa phương, đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện.
"Triển lãm còn là một 'trường học sống động', với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đưa lịch sử trở nên gần gũi, dễ tiếp cận, để những thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về nguồn cội, về những hy sinh to lớn và thành tựu của các thế hệ cha anh đi trước; từ đó tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng, nuôi dưỡng khát vọng đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu", Thủ tướng nhấn mạnh.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các nguyên lãnh đạo nhấn nút khai mạc triển lãm.
Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia có quy mô 900.000 m², trong đó gồm 304.000 m² diện tích trong nhà, 200.000 m² diện tích ngoài trời, 3 khu hội nghị tiêu chuẩn quốc tế sức chứa 5.000 người cùng hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật, dịch vụ cao cấp, hiện đại.
Quy mô diện tích, tổng vốn đầu tư thuộc top 10 trung tâm, hội chợ triển lãm quốc gia, quốc tế lớn nhất thế giới.
Các tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc Triển lãm.
Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” mở cửa từ 9h đến 22h, liên tục trong các ngày từ 29/8 đến hết ngày 5/9; riêng ngày 28/8, mở cửa từ 13h.
