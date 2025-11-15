Triển khai dự án ngăn ngừa 2.000 tấn rác thải nhựa để cải thiện sinh cảnh biển

(VTC News) -

Ngày 14/11, Tổng cục biển và hải đảo (VASI) thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo Khởi động Dự án “Hỗ trợ thực hiện Kế hoạch Hành động Quốc gia về Rác thải nhựa đại dương trong bối cảnh phục hồi xanh hậu COVID-19 tại Việt Nam”.

Dự án được tài trợ bởi Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) và sẽ cung cấp hỗ trợ trọng tâm nhằm tăng cường khung chính sách, thúc đẩy thay đổi hành vi, nâng cao giám sát và chia sẻ tri thức, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp cấp địa phương.

Bà Francesca Nardini, Phó Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: UNDP)

Thông qua các hoạt động giảm phát sinh rác thải, phân loại rác tại nguồn, cải thiện thu gom và tái chế, dự án đặt mục tiêu ngăn ngừa và giảm 2.000 tấn rác thải nhựa, đóng góp cải thiện 13.400 hecta sinh cảnh biển.

Dựa trên các mô hình thành công do UNDP hỗ trợ như Nhà máy Tái chế Vật liệu (MRF) tại Quy Nhơn và mô hình “ngư dân mang rác từ biển vào bờ”, dự án sẽ triển khai thí điểm tại tỉnh Gia Lai nhằm giảm thiểu rò rỉ rác nhựa ra môi trường.

Phát biểu tại hội thảo, bà Francesca Nardini, Phó Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, cho biết: "việc ban hành Kế hoạch Hành động Quốc gia năm 2019 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình của Việt Nam hướng tới quản lý đại dương bền vững. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã tạo ra những thách thức mới, làm gia tăng tiêu thụ nhựa dùng một lần và nhấn mạnh nhu cầu phục hồi xanh.

"Thông qua các hành động địa phương bao gồm giảm phát sinh rác, phân loại tại nguồn, cải thiện thu gom và tái chế, Dự án hướng tới giảm 2.000 tấn rác thải nhựa. Mức giảm tải ô nhiễm này sẽ đồng thời góp phần cải thiện 7,2km sinh cảnh biển.”, bà Francesca Nardini cho hay.

Kế hoạch Hành động Quốc gia về Rác thải nhựa đại dương (NAP), được ban hành năm 2019, đặt mục tiêu giảm 75% rác thải nhựa đại dương vào năm 2030. Đại dịch COVID-19 làm gia tăng việc sử dụng nhựa dùng một lần, nhấn mạnh nhu cầu đẩy nhanh hành động trong giai đoạn phục hồi xanh của đất nước.